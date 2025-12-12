На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врач предупредил об опасности конфет с алкоголем для детей и взрослых

Врач Холдин: алкогольные конфеты опасны сочетанием спиртного и шоколада
GIOIA PHOTO/Shutterstock/FOTODOM

Конфеты с алкоголем — вредное лакомство, причем как для детей, так и для взрослых. Об этом предупредил психиатр-нарколог, главный внештатный специалист министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин. Его слова цитирует «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Что касается детей, оказать значительное негативное воздействие на их организм способны всего несколько алкогольных конфет. Для взрослых же главную опасность представляет сочетание спиртного и шоколада, объяснил врач.

«Такой «дуэт» наносит удар по поджелудочной железе и по печени. Поднимается уровень сахара в крови. Этот фактор плюс токсичное действие алкоголя в перспективе могут привести к развитию сахарного диабета», — сказал Холдин.

Особенно опасно есть такие конфеты во время застолий, когда ЖКТ и так перегружен, добавил он.

Telegram-канал Baza до этого сообщил, что школьники начали массово скупать шоколадные конфеты с крепким алкоголем на маркетплейсах.

По информации журналистов, подростки в преддверии новогодних праздников активно закупаются алко-сладостями с ликером и коньяком внутри. Подобные угощения, как отмечает издание, можно тайно пронести с собой на любое мероприятие.

Ранее россиянам рассказали, что уже сейчас предпринять, чтобы не было плохо 1 января.

