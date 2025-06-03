Проказа появилась в Америке до прибытия европейцев, выяснили ученые

Science: проказа появилась в Америке до контакта с европейцами

Международная группа ученых обнаружила, что проказа была распространена на американском континенте за тысячи лет до эпохи Колумба. Результаты исследования опубликованы в журнале Science.

Проказа (лепра) — хроническое инфекционное заболевание, которое поражает кожу, периферические нервы, слизистые оболочки верхних дыхательных путей и другие органы. Ее вызывают микобактерии Mycobacterium leprae и Mycobacterium lepromatosis.

Долгое время в научном сообществе преобладала теория о том, что лепра попала в Новый Свет вместе с европейскими колонизаторами после Великих географических открытий. Однако новое исследование опровергло эту гипотезу: специалисты впервые обнаружили ДНК бактерии Mycobacterium lepromatosis в останках коренных жителей Америки, живших несколько тысяч лет назад.

Ценные находки были сделаны на территориях Канады и Аргентины, расположенных друг от друга на расстоянии порядка 12 тысяч километров. Это подтверждает, что болезнь была широко распространена задолго до контактов с европейцами.

Ранее выявить следы Mycobacterium lepromatosis в древних останках было невозможно, так как бактерия поражает в основном мягкие ткани и сосудистую систему, а не кости. Лишь с развитием современных методов анализа древней ДНК ученым удалось обнаружить генетические следы патогена.

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