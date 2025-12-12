На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Москвичам пообещали «арктическое вторжение» на выходных

Синоптик Ильин: на выходных в Москву придет арктический циклон
Maxim Shemetov/Reuters

В предстоящие выходные Москву и Московскую область ожидает «арктическое вторжение» с гололедицей и минусовыми температурами. Об этом в беседе с «Ридусом» предупредил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. По его словам, столбики термометров начнут переходить к отрицательным значениям уже в пятницу.

При этом сильных снегопадов в выходные ждать не стоит. Зато порывы ветра будут достигать 12–17 метров в секунду, отметил эксперт.

«Самой холодной станет ночь на 16 декабря. В понедельник днем установится температура –4...–9 °С, ночью будет –8...–13 °С. При этом 16 декабря температура снова повысится на пару градусов: во вторник с запада приблизится очередной теплый фронт с продолжительными снегопадами», — рассказал Ильин.

С середины следующей недели ожидается очередная оттепель. Такие погодные качели ожидаются до конца декабря, добавил синоптик.

Начальник отдела мониторинга биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Азамат Кунафин до этого говорил, что более теплый температурный режим в Московском регионе не создает условий для выхода животных из спячки, однако, они могут начать мерзнуть, если снег не выпадет и температура резко опустится ниже нуля.

Ранее автолюбителям рассказали, как часто нужно мыть автомобиль зимой.

