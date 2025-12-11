В аэропорту Чебоксар сняли ограничения на полеты

Росавиация: в аэропорту Чебоксар сняты ограничения на прием и выпуск самолетов

В аэропорту Чебоксар сняты ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил представитель «Росавиации» Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

По его словам, меры вводились для обеспечения безопасности полетов.

Ограничения продлились чуть более двух часов. Воздушная гавань перестала принимать рейсы в 18:23.

11 декабря Telegram-канал Baza сообщил, что минувшей ночью самолет премьер-министра Армении Никола Пашиняна не смог приземлиться в Москве из-за закрытого воздушного пространства. По данным канала, борт Пашиняна ACJ319 почти час кружил над Тверской областью, ожидая разрешения на посадку, но так и не получил его. В итоге самолет направили в петербургский аэропорт Пулково, где он около часа ночи и приземлился.

9 декабря дроны Вооруженных сил Украины атаковали Чебоксары. Изначально сообщалось о четырех пострадавших, впоследствии их число выросло до 14. Кроме того, в городе оказались повреждены здания и припаркованные рядом автомобили. По информации СМИ, удары по городу наносились с помощью дронов типа «Лютый», при этом один из них «целенаправленно летел» в жилой дом. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее власти Чувашии определили размер выплат пострадавшим от БПЛА.