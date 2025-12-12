Россиянам рассказали, чем опасны искусственные елки

Большинство искусственных елок изготавливаются из поливинилхлорида (ПВХ), химический запах которого ощущается, когда дерево достают из коробки. Этот аромат абсолютно не полезен. Об этом в беседе с Tsargrad.tv предупредил эколог Илья Рыбальченко. Он посоветовал такой товар одну-две недели подержать на балконе, чтобы запах выветрился.

«Но даже если эта елка не новая, она лежала в закрытой коробке, она все равно выделяет определенные газы. Я уж не говорю о том, что будет, если такая елка загорится. Выделится хлор. По сути, боевые отравляющие вещества будут в вашей квартире. Или если к этой елке прислонится горячая электрическая лампочка», — отметил Рыбальченко.

Эксперт призвал покупать натуральные елки. Но если такой возможности нет, отдавать предпочтение искусственным деревьям, в составе которых отсутствует ПВХ.

Как предупреждали специалисты Роскачества, выбор искусственной елки требует особого внимания, поскольку для таких товаров не установлены обязательные технические регламенты или ГОСТы. Эксперты советуют самостоятельно проверять сведения о производителе, дату изготовления и состав материала на этикетке. В ходе осмотра важно убедиться в отсутствии трещин и повреждений на каркасе. При этом рекомендуется покупать елку с металлическим стволом, а не пластиковым.

