Эксперт объяснил, почему на живую елку не стоит вешать электрические гирлянды

Эколог Рыбальченко: электрогирлянды на ели увеличивают риск пожара
Al More/Shutterstock/FOTODOM

На живую новогоднюю елку не стоит вешать электрические гирлянды. Во-первых, это снизит риск пожара, а во вторых — позволит дольше сохранить хвойный аромат. Такой совет в беседе с Tsargrad.tv дал эколог Илья Рыбальченко.

«Натуральную елку без электрических гирлянд можно сбрызгивать водой и, соответственно, увеличивать количество дней, которые она простоит с вами. Увеличивать количество фитонцидов, которые она выделяет», — сказал эксперт.

Он добавил, что выделяемые натуральным деревом фитонциды и другие полезные вещества укрепляют иммунитет в сезон простуд.

Специалисты Роскачества до этого предупреждали, что живые елки нужно приобретать только в официальных точках продаж, информацию о которых часто публикуют на сайтах местных администраций. При этом необходимо убедиться в наличии сопроводительных документов.

Перед покупкой эксперты советуют обращать внимание на эластичность ветвей, устойчивость хвои к осыпанию и состояние среза ствола. Темная кайма на срезе свидетельствует о том, что дерево долго не простоит.

Ранее стало известно, сколько россиян планируют покупку елки в этом году.

