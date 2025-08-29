На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мать «битцевского маньяка» пожаловалась на невозможность навещать его в колонии

Мать Пичушкина заявила, что не может навещать сына в колонии «Полярная сова»
Алексей Панов/РИА Новости

Мать «битцевского маньяка» Александра Пичушкина заявила, что не имеет возможности навещать сына в колонии «Полярная сова», где он отбывает пожизненный срок. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на судебные документы.

В них говорится, что женщина пояснила суду, что она лишена возможности навещать сына из-за дальности расположения колонии.

6 августа стало известно, что «Битцевский маньяк» подал апелляционную жалобу в Замоскворецкий суд Москвы, оспаривая отказ в переводе его в колонию поближе к столице.

16 июня сообщалось, что иск Пичушкина о переводе в колонию «Торбеевский централ», расположенную менее чем в 500 километрах от столицы, оставили без удовлетворения. Он также просил суд взыскать с ФСИН компенсацию в сумме 100 тысяч рублей за «моральные страдания» из-за сложных климатических условий в колонии.

В 2007 году суд признал «битцевского маньяка» виновным в лишении жизни 48 человек, а также в трех покушениях.

Ранее стало известно, что «битцевский маньяк» обзавелся поклонницей.

