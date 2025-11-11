На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Юрист объяснила, в каких случаях бывший супруг может отсудить имущество

Юрист Штейнфельд: лучше решать имущественные вопросы до развода
Pixel-Shot/Shutterstock/FOTODOM

Случаи, в которых развод доходит до суда, договориться при разделе имущества становится практически невозможно, поэтому все имущественные вопросы желательно решать до этого процесса. Об этом «Пятому каналу» рассказала юрист Анна Штейнфельд.

«Если в общую квартиру вложены личные деньги, например, вырученные от продажи добрачного имущества, — эта сумма и соответствующая доля не делятся», — объяснила специалист.

Эксперт рассказала, что личным имуществом также являются унаследованные, подаренные или приватизированные объекты. По ее словам, особенно важно хранить все документы, с помощью которых можно подтвердить происхождение средств. В случае, если доказать факт вложения личных денег в общее имущество не удастся, оно будет поделено между бывшими супругами поровну.

Штейнфельд отметила, что суд может присудить большую часть имущества одному из распавшейся пары в случае, если с ним будет жить общий ребенок-инвалид, а также если второй супруг без уважительных причин не имел заработка или расходовал общее имущество в ущерб семье, если один из супругов по состоянию здоровья не может работать, если в брачном договоре установлено явное неравенство. Кроме того, один из пары может получить большую часть имуществе, если будет доказано, что в добрачной недвижимости партнера был сделан капитальный ремонт за общие деньги.

Решить имущественные вопросы до развода можно с помощью заключения брачного договора или соглашения о разделе имущества. При этом первый можно заключить лишь до подачи заявления о расторжении брака, напомнила юрист.

