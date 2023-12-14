Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Спортсменов предупредили об опасности жевания жвачки в спортзале

Терапевт Тимощенко: употребление жвачки в спортзале грозит асфиксией

close
100%
Shutterstock

Употребление жевательной резинки при занятиях в спортзале грозит жизнеугрожающим состоянием — асфиксией. Об этом предупредила врач-терапевт Анастасия Тимощенко в интервью новостному порталу NEWS.ru.

По словам медика, жевать жвачку, выполняя интенсивные упражнения в спортзале и во время спаррингов на ринге, совершенно недопустимо.

«Высока вероятность попадания жевательной резинки в дыхательные пути с развитием нарушения дыхания (асфиксией)», — пояснила Тимощенко.

Врач уточнила, что при жевании резинки выделяется много слюны, что также может спровоцировать ее попадание в дыхательные пути. Кроме того, при употреблении продукта сбивается дыхание и растет нагрузка на организм.

До этого стоматолог-терапевт, стоматолог-пародонтолог, к.м.н. «СМ-Стоматология» Елена Мартынова рассказала «Газете.Ru», что жевание жевательное резинки дольше трех минут на регулярной основе может привести к целому ряду проблем со здоровьем, в том числе к гастриту, эрозии желудка, смещению зубов и нарушению прикуса.

Ранее эксперт рассказал, что происходит с организмом, если проглотить жвачку.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами