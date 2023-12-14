Спортсменов предупредили об опасности жевания жвачки в спортзале

Употребление жевательной резинки при занятиях в спортзале грозит жизнеугрожающим состоянием — асфиксией. Об этом предупредила врач-терапевт Анастасия Тимощенко в интервью новостному порталу NEWS.ru.

По словам медика, жевать жвачку, выполняя интенсивные упражнения в спортзале и во время спаррингов на ринге, совершенно недопустимо.

«Высока вероятность попадания жевательной резинки в дыхательные пути с развитием нарушения дыхания (асфиксией)», — пояснила Тимощенко.

Врач уточнила, что при жевании резинки выделяется много слюны, что также может спровоцировать ее попадание в дыхательные пути. Кроме того, при употреблении продукта сбивается дыхание и растет нагрузка на организм.

До этого стоматолог-терапевт, стоматолог-пародонтолог, к.м.н. «СМ-Стоматология» Елена Мартынова рассказала «Газете.Ru», что жевание жевательное резинки дольше трех минут на регулярной основе может привести к целому ряду проблем со здоровьем, в том числе к гастриту, эрозии желудка, смещению зубов и нарушению прикуса.

Ранее эксперт рассказал, что происходит с организмом, если проглотить жвачку.