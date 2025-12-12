На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, как россияне характеризуют взрослый подход к жизни

В России чаще всего определяют зрелось по качеству повседневной жизни
Shutterstock

Россияне все чаще переосмысливают критерии зрелости, связывая ее не столько с формальными статусами, сколько с качеством повседневной жизни. Как сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу Röndell, две трети опрошенных уверены, что порядок и функциональность дома прямо отражают взрослый подход к жизни.

Ключевыми характеристиками зрелости респонденты также называют ответственность (78%), стабильность и уверенность в будущем (65%), внимание к здоровью (62%), гибкость мышления (52%) и самостоятельность (43%). Среди привычек, наиболее прочно ассоциирующихся со зрелым возрастом, — умение планировать время (65%), стремление к постоянному обучению (62%), а также физическая активность и правильное питание (около 53%). Половина опрошенных выделяет важность развитых социальных навыков, а 43% — способность к самоанализу.

В домашней среде зрелость проявляется через выбор качественных и долговечных вещей (65%), стремление к функциональности пространства (63%) и создание гармоничного интерьера (50%). Почти половина участников опроса считает важным наличие отдельного места для хобби и окружает себя предметами с личной историей.

В числе атрибутов, символизирующих взрослую жизнь, чаще всего фигурируют книги (52%), удобное рабочее место (42%) и блокнот с ручкой (40%). Треть опрошенных упоминают организованный архив документов и часы как знак рационального отношения ко времени.

Как отмечала бизнес-коуч, магистрант бизнес-психологии ВШЭ Асель Исмаилова, сегодня слово «выгорание» редко описывает только переработки. Все чаще, по ее словам, жалуются те, кто живет «по правилам»: работа по графику, спорт, медитации, дневники благодарностей. У них и дневник заботы о себе есть, и отпуск, а внутри — пустота: «Делаю все как надо, а жить не хочется». Это новое выгорание: не из-за задач, а из-за обязанности быть «осознанной», «в ресурсе», «экологичной». То, что задумывалось как путь к себе, превратилось в чек‑лист, указала эксперт.

Ранее россиянам посоветовали искренне спросить себя: как хочется встретить Новый год.

