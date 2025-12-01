На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам посоветовали искренне спросить себя: как хочется встретить Новый год

Врач Крашкина: Новый год стоит встречать в собственном формате
Depositphotos

Социальные сети и реклама создают иллюзию, что идеальная встреча Нового года — это шумная компания, много веселья и подарков. Однако лучше выбрать собственный формат праздника, который будет по-настоящему комфортным. Такой совет в интервью РИАМО дала врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ирина Крашкина.

Перед Новым годом или любым другим праздником у многих появляется страх не соответствовать ожиданиям («что обо мне подумают»), отметила специалист.

«Если ощущаете дискомфорт, спросите себя: «чего я хочу на самом деле?» Принять свое желание провести праздник спокойно, не осуждать себя — это проявление зрелости и заботы о себе. Важно различать: одиночество по принуждению и осознанное уединение — две большие разницы, и второе может быть гораздо ресурснее», — подчеркнула она.

До этого Крашкина говорила, что жесткие новогодние обещания («больше никогда...», «теперь только так...») зачастую не работают, потому что опираются на волнение, а не на реальную внутреннюю готовность и понимание своих мотиваций.

Она посоветовала вместо глобальных обещаний ставить себе маленькие, но конкретные и осуществимые цели.

Ранее россиянам назвали небанальные места для отдыха в новогодние каникулы.

