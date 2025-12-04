Россиян предупредили о риске выгорания из-за стремления быть «осознанным» и «в ресурсе»

Сегодня слово «выгорание» редко описывает только переработки. Все чаще жалуются те, кто живет «по правилам»: работа по графику, спорт, медитации, дневники благодарностей. У них и дневник заботы о себе есть, и отпуск, а внутри — пустота: «Делаю все как надо, а жить не хочется». Это новое выгорание: не из-за задач, а из-за обязанности быть «осознанной», «в ресурсе», «экологичной». То, что задумывалось как путь к себе, превратилось в чек‑лист.
Об этом «Газете.Ru» рассказала Асель Исмаилова, бизнес-коуч, магистрант бизнес-психологии ВШЭ.
Исследования показывают, что перфекционизм напрямую связан с эмоциональным истощением. Перфекционисты работают больше, не умеют радоваться промежуточным успехам и любую ошибку превращают в катастрофу. Часто корни этого в детстве. Сегодня к этому добавился модный «путь развития»: endless self-improvement, который порождает новое явление — betterment burnout.
«Психологи делят выгорание на две фазы. Пассивное выгорание развивается медленно и может длиться годами. Его трудно заметить самому: на работе и дома ты функционируешь, но постоянно устаешь. Внутренняя форма проявляется усталостью, тревогой и сомнениями в своих силах. Внешняя — снижением продуктивности, нарушением дисциплины, апатией, срывами сроков. Ты вроде «тянешь», но все время чувствуешь, что живешь не в своей жизни», — добавила эксперт.
Активное выгорание — это кризис. Оно может следовать за пассивной фазой. Внутренняя форма выражается в саморазрушительных привычках: переедании, алкоголе, отказе от нормального сна и ухода за собой. Внешняя — раздражительность, споры, вспышки гнева. Человек «перегорает» и буквально падает: перестает справляться, становится злым и агрессивным. Если пассивную фазу не заметить, она может перейти в активную и привести к депрессии. Психологи отмечают, что активное выгорание — это крик о помощи; нужно менять образ жизни, условия труда и, возможно, обращаться к специалисту, иначе состояние может затянуться.
Эксперт дала инструкцию, как выйти из этого порочного круга.
- Снизьте требования к себе. Не все проявления перфекционизма вредны: стремление к качеству мотивирует, но «идеал» убивает. Замените «должна идеально» на «делаю как могу, и это достаточно».
- Дробите задачи. Разбивайте дела на маленькие шаги, отмечайте прогресс. Так мозг видит результаты, а не бесконечный процесс.
- Заглушайте внутреннего критика. Техники осознанности учат замечать, когда включается «внутренний ревизор», и делать паузу. Не нужно разбирать каждое чувство, иногда достаточно заметить его и отпустить.
- Развивайте самосострадание. Исследования показывают, что доброта к себе снижает тревогу и поддерживает устойчивость. Вместо фразы «я провалилась» попробуйте «я имею право на ошибку».
- Переосмыслите успех. Успех — это не только продуктивность. Моменты покоя, прогулка, чтение ради удовольствия тоже части благополучия.
- Ищите свой ритм. Социальные сети навязывают идеальный график («записалась на йогу, прошла курс, купила новый планер»). Психологи напоминают: ориентироваться на чужие ритуалы — путь к разочарованию. Важно найти свой темп.
- Отдыхайте как человек. Саморазвитие не должно заменять обычный отдых. Сон, прогулки, время с детьми и друзьями — такие же вложения в себя, как любые курсы.
«Осознанность — это инструмент, а не долговая расписка. Когда она превращается в экзамен, радость уходит. Важно заметить, какая форма выгорания вам ближе: вялотекущая (пассивная) или острая (активная). В первом случае еще можно переосмыслить и перестроить жизнь, во втором — нужна профессиональная помощь. Зрелость не про идеальность, это умение быть живым, а не безупречным. Разрешите себе быть несовершенной, и выгорание начнет уходить», — заявила Исмаилова.
Ранее россиянам посоветовали простые техники, чтобы справиться с тревогой.