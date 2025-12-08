На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиян предупредили об опасности предновогоднего аврала для здоровья

Психолог Кудряшов: предновогодний аврал грозит срывом и серьезными болезнями
Prostock-studio/Shutterstock/FOTODOM

Даже в период предновогоднего аврала важно помнить о регулярном отдыхе, так как в противном случае высока угроза дойти до нервного срыва или «заработать» серьезное заболевание. В таком состоянии человек может столкнуться с нарушением сна, паническими атаками, постоянной усталостью – если игнорировать эти симптомы, то они перерастут в более серьезные проблемы, предупредил клинический психолог Дмитрий Кудряшов в беседе с Общественной Службой Новостей.

Проблемой специалист назвал тот факт, что в условиях дедлайна часто люди не обращают внимания на легкие сигналы организма и не берут паузу, когда это уже критично важно.

«И потом приходится тратить многие месяцы, хорошо, если не годы, на восстановление. К сожалению, это частая проблема в нашей стране», — констатировал специалист.

Среди таких признаков скорого срыва он выделил частую головную боль, проблемы со сном, аппетитом. Важно «не задвигать» эти симптомы на второй план, глотая обезболивающие таблетки, так как это уже сигналы о растущем нервном и телесном напряжении. Психолог призвал устроить себе отдых, а также не забывать делать перерывы в течение рабочего дня.

«Наша задача — немножко планировать свою жизнь, и в том числе планировать время отдыха в течение недели и месяца. И в течение дня — пусть это будут хотя бы полчаса передышки. Это тоже очень важно. У нас все работает ритмично, с периодами отдыха: и сердце, и мышцы, и мозг. Если мы не даем себе отдыхать, то выглядит это, конечно, доблестно и трудолюбиво, но на деле очень неэффективно. С отдыхом мы гораздо более продуктивны», — подчеркнул специалист.

Он призвал россиян не доводить нервную систему до истощения, чтобы потом не тратить долгие месяцы на восстановление.

До этого психолог Дарья Дугенцова также предупредила, что работа без полноценного отдыха и перерывов чревата серьезными последствиями как для психического, так и для физического здоровья – в частности, это приводит к эмоциональному выгоранию и заболеваниям сердца. Она посоветовала научиться расслабляться не только в свободное от работы время, но и во время обычных будней. Для этого необходимо выделять ежедневно по 10-15 минут, в течение которых важно пребывать в тишине, не читать новости, не листать гаджеты. В конце дня нужно следовать определенным ритуалам завершения работы.

Ранее россиянам назвали небанальные места для отдыха в новогодние каникулы.

