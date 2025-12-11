На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, представители каких профессий реже сталкиваются с выгоранием

Специалист Недякин: чем больше человек работает руками, тем ниже риск выгорания
Josep Suria/Shutterstock/FOTODOM

Порядка половины российских компаний отмечают текучку кадров до 30%, а основной причиной называют выгорание работников. При этом есть сферы, где риски выгорания минимальны – это, как правило, такие профессии, где работать нужно руками, рассказал в пресс-центре НСН ведущий эксперт в области управления организациями, соавтор проекта Правительства Москвы «Мои документы — мой искренний сервис» Максим Недякин.

Главной причиной выгорания специалист назвал работу по инерции, когда человек даже не может четко сказать, чем важна его деятельность. Он призвал не путать это состояние с обычным стрессом, подчеркнув, что в случае выгорания человек теряет смысл в своей деятельности и не понимает, для чего выполняет ее.

На этом фоне растет популярность рабочих профессий, считает Недякин. По его словам, в них люди делают что-то конкретное своими руками и, как правило, видят и ощущают результат труда, наполняя свою жизнь смыслом.

«Профессии, в которых люди реже всего выгорают, — не самые высокооплачиваемые и не самые легкие, — подчеркнул эксперт. — Удовлетворенность на 70% своим делом демонстрируют медики — врачи, медсестры».

Напомним, в недавнем исследовании большинство россиян (89%) признались, что испытывают стресс после работы. Из них 34% сталкиваются с этим ежедневно, 21% — несколько раз в неделю, а 9% — пару раз в месяц. Еще 32% отметили, что устают в периоды интенсивной рабочей нагрузки, и лишь 4% испытывают стресс очень редко.

Ранее психолог назвала признаки выгорания из-за работы.

