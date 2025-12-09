На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Диетолог назвала полезный вариант холодца

Диетолог Кованова: холодец будет полезным, если готовить его из постного мяса
true
true
true
close
AnastasiaSafron/Shutterstock/FOTODOM

Холодец может быть полезным для здоровья, если приготовить его из постного мяса и без избыточного количества соли. Об этом рассказала диетолог, нутрициолог Софья Кованова в беседе с aif.ru.

«Холодец может быть диетическим блюдом, если готовить его из постного мяса. Например, курица, индейка, телячья вырезка без избыточного жира и соли», — сказала она, отметив, что это блюдо богато коллагеном, который поддерживает здоровье суставов и кожи.

Варианты холодца для взрослых и детей отличаются, подчеркнула диетолог. Для детей подойдет курица или индейка, для взрослых — говядина или смешанные варианты.

Хоть холодец и является источником белка, но его нельзя переедать. Порция не должна превышать 150 г. В сутки можно съесть не более 250 г, добавила Кованова.

В ноябре терапевт, кардиолог Клиники инновационных технологий в Куркино Мария Подгорная сообщила, что в период простуды важно исключить из рациона продукты, которые будут перегружать желудок, чтобы поддерживать работу иммунной системы.

Ранее были названы опасные сочетания блюд, которые лучше не есть на Новый год.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Как войти на «Госуслуги», чтобы не пришлось скачивать Max
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами