Диетолог назвала полезный вариант холодца

Диетолог Кованова: холодец будет полезным, если готовить его из постного мяса

Холодец может быть полезным для здоровья, если приготовить его из постного мяса и без избыточного количества соли. Об этом рассказала диетолог, нутрициолог Софья Кованова в беседе с aif.ru.

«Холодец может быть диетическим блюдом, если готовить его из постного мяса. Например, курица, индейка, телячья вырезка без избыточного жира и соли», — сказала она, отметив, что это блюдо богато коллагеном, который поддерживает здоровье суставов и кожи.

Варианты холодца для взрослых и детей отличаются, подчеркнула диетолог. Для детей подойдет курица или индейка, для взрослых — говядина или смешанные варианты.

Хоть холодец и является источником белка, но его нельзя переедать. Порция не должна превышать 150 г. В сутки можно съесть не более 250 г, добавила Кованова.

В ноябре терапевт, кардиолог Клиники инновационных технологий в Куркино Мария Подгорная сообщила, что в период простуды важно исключить из рациона продукты, которые будут перегружать желудок, чтобы поддерживать работу иммунной системы.

