Журналисты узнали, кто помогал Долиной продавать квартиру

RT: риелтор Долиной выступал в СМИ как эксперт по мошенничеству с недвижимостью
Юрий Кочетков/РИА Новости

Риелтор Денис Б., который помог певице Ларисе Долиной продать квартиру Полине Лурье, оказался экспертом по мошенническим схемам и даже выступал в СМИ с советами, как избежать обмана при сделках с недвижимостью. Об этом пишет RT.

Адвокат Лурье Светлана Свириденко рассказала, что Дениса к сделке привлекла сама Долина. По ее словам, когда вскрылась мошенническая схема, его одним из первых задержали, но сразу отпустили. По делу он проходит как свидетель.

Как стало известно RT, риелтор Долиной не только давал комментарии СМИ, но и участвовал в заседаниях Госдумы по вопросам инфобизнеса и блогерства. Мужчина работает риелтором в одном из агентств недвижимости в Москве.

По некоторым данным, Денис сам становился жертвой мошенников. В 2021 году его обманули на шесть тысяч рублей. Эти деньги он перевел незнакомцу при попытке арендовать жилой дом в Краснодарском крае.

До этого музыкальный критик Сергей Соседов выразил мнение, что Долина не сможет восстановить репутацию до конца жизни. По его словам, масштаб враждебности в ее адрес со стороны россиян достиг огромных размеров, ее уже не смогут простить. Соседов отметил, что, помимо громкого скандала с квартирой, Долиной припоминают и другие «заслуги», поэтому даже полная компенсация пострадавшей от сделки стороне ничего не исправит.

Ранее у Ларисы Долиной нашли тайный особняк, за который она не платила налоги 12 лет.

