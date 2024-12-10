Убитый в 2015 году мужчина, подозреваемый в убийстве и яхта «Ариэль» (слева направо)

В Колумбии поймали беглого россиянина. Он угнал катер начальника полиции и утопил труп в озере Убийцу и угонщика яхт из Петербурга задержали в Колумбии после 9 лет розысков

В Колумбии поймали россиянина, который угонял на родине и за границей яхты и катера и, предположительно, девять лет назад убил человека. Среди прочего, подозреваемый успел украсть катер у начальника главка МВД и яхту за 30 млн рублей. После убийства мужчина скрывался за рубежом, но в итоге попался колумбийской полиции и был передан России.

В Россию из Колумбии экстрадировали 55-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве девятилетней давности, совершенном в Ленинградской области, пишет 78.ru.

«На родине мужчину поместили в изолятор. Ему уже предъявили обвинение, а ранее ему заочно избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Теперь мужчине предстоит ответить за свои поступки перед судом», — сообщило издание.

МВД уточнило, что речь о россиянине по имени Вадим Фролов.

По версии следствия, он причастен к убийству 2015 года, после которого сбежал за границу, где успел угнать яхту за 30 млн рублей.

В начале ноября Фролова поймали в колумбийском городе Санта-Фе-де-Богота и передали России.

«Благодаря взаимодействию по каналам Интерпола от колумбийских партнеров получены сведения об обнаружении и задержании разыскиваемого на территории указанного государства. Также установлено, что Вадим Фролов использовал заграничный паспорт на чужое имя», — сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Серийный угонщик яхт

После задержания Фролова выяснилось, что мужчина в принципе специализируется на воровстве яхт и другого водного транспорта, а на убийство пошел из-за разногласий с подельниками.

«Фролов родом из Питера. В Ленобласти он вместе с родственниками создал ОПГ, которая занималась угонами яхт, лодок и гидроциклов у местных. На счету банды минимум 10 доказанных эпизодов. Угнали даже катер и лодочный прицеп, принадлежащие автохозяйству ГУВД», — пишет Telegram-канал Shot.

«Фонтанка» уточняет, что Фролов похитил катер начальника местного главка МВД, за что получил три года условно.

Причины убийства, которое случилось осенью 2015 года, СМИ называют разные. По одной из версий, Фролов поссорился с 28-летним племянником из-за дележки прибыли и решил его убить. По другой, мужчина убил мастера по гидроциклам, который приехал к нему ремонтировать технику и узнал украденное у его товарищей.

«Товарищи приехали к Фролову и на кулаках объяснили, что брать чужое нехорошо. Они забрали у него гидроциклы и поставили его на счетчик. Обиженный Фролов нашел крайнего и убил его», — интерпретирует события «Фонтанка».

Так или иначе, решив устранить врага, Фролов привлек своего знакомого, который «под видом клиента» выманил жертву в заранее арендованный гараж (все происходило в ленинградском городе Шлиссельбург). Этого знакомого смогли задержать весной 2023 года, он утверждал, что непосредственно в убийстве не участвовал, а только открывал ворота, когда Фролов набросился на жертву со спины.

«[Мужчину] сначала били по голове, а потом задушили ремнем. Труп выбросили в Ладожское озеро, привязав к нему груз», — рассказал источник mk.ru в правоохранительных органах.

Машину убитого сожгли и бросили у дороги Шлиссельбург — Новая Шальдиха, позже ее обнаружила полиция. После этого Фролов сделал себе фальшивый паспорт на имя Игоря Кравеца и уехал за рубеж. Где, по-видимому, вернулся к прежнему «бизнесу». В 2019 году он вместе с сообщниками взял напрокат на островах Антигуа и Барбуда парусно-моторную яхту «Ариэль» и не вернул ее. Мошенники перегнали судно в Россию, поменяли документы и госзнаки на нее и стали сдавать для морских прогулок. В 2021 году яхта привлекла внимание таможни Севастополя, судно задержали, а владельца стали разыскивать.