17-летняя россиянка неделю катала знакомых на угнанной машине

В Новоульяновске девушка-подросток неделю каталась на угнанной машине и попалась. Об этом сообщает СУ СКР по Ульяновской области.

Уголовное дело в отношении 17-летней местной жительницы и двух ее взрослых знакомых возбудили после того, как в сентябре этого года они совершили угон автомобиля. Машина принадлежала женщине, которая попросила несовершеннолетнюю время от времени посещать ее квартиру, чтобы, пока ее не будет в городе, ухаживать за домашними животными.

Получив доступ в чужую квартиру, девушка обнаружила там ключи от машины. Тогда она стала регулярно пользоваться автомобилем без разрешения хозяйки. При этом известно, что угонщица не умела водить, поэтому привлекла двух приятелей. Они знали о незаконности действий, но неделю вместе с ней ездили на угнанном авто по городу. К настоящему времени все трое признали вину и раскаялись в содеянном.

