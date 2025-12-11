На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Власти Чувашии определили размер выплат пострадавшим от БПЛА

Пострадавшим от БПЛА в Чувашии выплатят до 627 тыс. рублей
Naypong Studio/Shutterstock/FOTODOM

Механизм единовременных выплат жителям и бизнесу, пострадавшим в результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), утвержден в Чувашии. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы республики, передает РИА Новости.

Как отмечается в сообщении, они получат от 313,5 тыс. рублей до 627 тыс. рублей. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Чувашии Сергей Артамонов.

«Согласно документу, выплата в размере 300 тысяч рублей обеспечивается как юридическим лицам, так и гражданам, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и зарегистрированным в установленном порядке. Денежная выплата производится однократно», - говорится в сообщении.

Единовременные выплаты гражданам при нанесении тяжкого и среднего вреда здоровью выплата составит 627 тыс. рублей, при легком вреде — 313 500 рублей, говорится в сообщении.

Денежные выплаты при частичной утрате имущества составят 78 375 рублей на человека, а при полной утрате — 156 750 рублей.

За повреждение транспортных средств будет выплачено 50% от стоимости восстановительного ремонта и стоимости независимой технической экспертизы, но не более 400 000 рублей.

Утром 9 декабря БПЛА атаковали Чебоксары. В результате удара были повреждены 15 зданий, в том числе 10 жилых домов. Число пострадавших составило 14 человек. В Ленинском районе города сформировали десять специальных комиссий для обхода жилых домов и оценки ущерба, после чего региональные власти приступят к восстановлению имущества, поврежденного атакой. Региональные власти пообещали выделить средства на восстановление поврежденных квартир из собственного бюджета.

Ранее в аэропорту Чебоксар ввели ограничения на полеты.

