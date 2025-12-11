На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В аэропорту Чебоксар ввели ограничения на полеты

Росавиация: аэропорт Чебоксар временно не принимает и не отправляет самолеты
Alexandr Zimovskoy/Shutterstock/FOTODOM

В аэропорту Чебоксар введены ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил представитель «Росавиации» Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

По его словам, меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

11 декабря Telegram-канал Baza сообщил, что минувшей ночью самолет премьер-министра Армении Никола Пашиняна не смог приземлиться в Москве из-за закрытого воздушного пространства. По данным канала, борт Пашиняна ACJ319 почти час кружил над Тверской областью, ожидая разрешения на посадку, но так и не получил его. В итоге самолет направили в петербургский аэропорт Пулково, где он около часа ночи и приземлился.

9 декабря беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины атаковали Чебоксары. Изначально сообщалось о четырех пострадавших, впоследствии их число выросло до 14. Кроме того, в городе оказались повреждены здания и припаркованные рядом автомобили. По информации СМИ, удары по населенному пункту наносились с помощью дронов типа «Лютый», при этом один из них «целенаправленно летел» в жилой дом. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что пассажиры во Внуково спали на ковриках из-за закрытого неба в Москве.

