В Петербурге раскрыли схему по легализации мигрантов

В Петербурге задержали организаторов схемы по легализации 3 тыс. мигрантов
В Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали двух подозреваемых в незаконной легализации порядка 3 тыс. мигрантов. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, был задержан генеральный директор нескольких коммерческих фирм, а также гражданин одного из государств Средней Азии.

Согласно материалам дела, иностранец занимался поиском соотечественников, которые хотели легализовать свое пребывание в России, и предлагал им оформить регистрацию в хостелах Невского района за 5-7 тыс. рублей. Оформление трудового патента оценивалось в 28-34 тыс. рублей. Коммерческие фирмы его сообщника — местного жителя — выступали принимающей стороной. В данных хостелах мигранты по факту не проживали.

Как отмечает Ирина Волк, свою трудовую деятельность они осуществляли в учреждениях общественного питания, доставки, на стройках и в такси.

По факту легализации мигрантов на территории России заведено уголовное дело. В ходе обысков были изъяты мобильные телефоны, печати, бланки и документы, имеющие доказательственное значение. Одного из фигурантов дела арестовали, а другого отправили под домашний арест, отметили в МВД. На данный момент решается вопрос о привлечении к ответственности иностранцев, воспользовавшихся услугами злоумышленников.

Ранее трудовым мигрантам ужесточили условия получения полиса ОМС.

