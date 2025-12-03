На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Женщина за полгода прописала в своей квартире на Камчатке почти 300 мигрантов

На Камчатке женщина прописала в своей квартире почти 300 мигрантов
Александр Кряжев/РИА Новости

На Камчатке будут судить женщину, которая фиктивно прописала в своей квартире почти 300 иностранцев. Об этом сообщает «МВД Медиа».

По версии правоохранителей, в период с апреля по октябрь женщина временно прописала в своей двухкомнатной квартире на улице Рябиковской в городе Петропавловске-Камчатском 289 мигрантов. В документах она писала, что иностранцы фактически проживают в ее жилище, хотя в действительности не имела намерения и возможности предоставить им помещение.

За фиктивную регистрацию злоумышленница получала около 1,5 тысячи рублей с каждого мигранта ежемесячно. Возбуждено уголовное дело по статье 322.3 УК РФ. Материалы направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного акта. Женщину отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее сибирячка прописала в квартире десятки мигрантов и попалась.

