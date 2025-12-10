На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Лавров: Россия потребует от ООН прекращения игры в «одни украинские ворота»

Лавров: РФ потребует, чтобы ООН перестала играть в одни украинские ворота
true
true
true
close
Сергей Гунеев/РИА Новости

Россия будет требовать от ООН, чтобы она перестала «украинизировать» деятельность Секретариата организации. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на правительственном часе в Совете Федерации, передает ТАСС.

«Мы, конечно, будем требовать от ООН, чтобы она перестала играть в одни ворота, в украинские, перестала украинизировать, в том числе и деятельность Секретариата, где ведущие позиции просто приватизированы на Запад..., — сказал Лавров.

Глава российского МИД также заявил, что РФ готова дать ответ на возможное размещение европейских контингентов на Украине и конфискацию активов российского Центробанка, замороженных в Европе.

На прошлой неделе Россия и Индия в совместном заявлении по итогам переговоров призвали к реформе Совета Безопасности ООН. Кроме того, РФ подтвердила поддержку кандидатуры Индии в постоянные члены реформированного и расширенного Совбеза.

Ранее сообщалось, что США задерживают выплату взносов ООН в ожидании реформ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Как войти на «Госуслуги», чтобы не пришлось скачивать Max
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами