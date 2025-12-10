Лавров: Россия потребует от ООН прекращения игры в «одни украинские ворота»

Россия будет требовать от ООН, чтобы она перестала «украинизировать» деятельность Секретариата организации. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на правительственном часе в Совете Федерации, передает ТАСС.

«Мы, конечно, будем требовать от ООН, чтобы она перестала играть в одни ворота, в украинские, перестала украинизировать, в том числе и деятельность Секретариата, где ведущие позиции просто приватизированы на Запад..., — сказал Лавров.

Глава российского МИД также заявил, что РФ готова дать ответ на возможное размещение европейских контингентов на Украине и конфискацию активов российского Центробанка, замороженных в Европе.

На прошлой неделе Россия и Индия в совместном заявлении по итогам переговоров призвали к реформе Совета Безопасности ООН. Кроме того, РФ подтвердила поддержку кандидатуры Индии в постоянные члены реформированного и расширенного Совбеза.

Ранее сообщалось, что США задерживают выплату взносов ООН в ожидании реформ.