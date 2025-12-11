На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Петербурге специалисты ликвидируют аварию на трубопроводе

Специалисты устраняют аварию на трубопроводе в Петербурге, где пострадали двое
Алексей Сухоруков/РИА Новости

В Санкт-Петербурге специалисты работают над устранением последствий аварии, произошедшей на улице Маршала Казакова, где произошел прорыв трубопровода. В результате инцидента один человек был доставлен в больницу, а другому потребовалась психологическая поддержка, сообщила пресс-служба компании «Теплосеть Санкт-Петербурга».

По информации компании, коммунальная авария произошла в 16:20 по адресу улица Маршала Казакова, 12/2. Из-за повреждения трубопровода диаметром 800 мм произошла утечка горячей воды на поверхность.

«На данный момент оперативные службы «Теплосети» проводят работы по отключению тепломагистрали. Выставлены ограждения», – говорится в официальном сообщении.

Представители компании подчеркивают, что, хотя регламент допускает 24 часа на проведение ремонтных работ на трубопроводе такого диаметра, специалисты приложат все усилия для скорейшей ликвидации последствий аварии. При этом подача горячей воды в жилые дома, расположенные в районе технологического дефекта, не прерывается.

Согласно предварительным данным, один человек, оказавшийся в зоне разлива горячей воды, был госпитализирован. «Теплосеть Санкт-Петербурга» обещает оказать всю необходимую помощь пострадавшему, включая лечение и реабилитацию.

Также сообщается, что одному из местных жителей потребовалась консультация психолога. В настоящий момент он находится дома и не нуждается в стационарном лечении.

До этого журналисты передавали, что в результате ЧП пострадала 9-летняя девочка. Она хотела снять видео на месте прорыва и обварила ноги.

Ранее в Новосибирске жители 53 домов остались без тепла в 20-градусный мороз.

