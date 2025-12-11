На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Психолог объяснила, из-за чего появляется ОКР

Психолог Абравитова: семейные отношения могут сформировать ОКР
CrizzyStudio/Shutterstock/FOTODOM

Обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР) может развиваться из-за врожденной предрасположенности, а также усиливаться на фоне стрессовых факторов. Об этом Pravda.Ru рассказала клинический психолог Марианна Абравитова.

По ее словам, склонность к невротическим реакциям формируется при неблагоприятных жизненных обстоятельствах.

«Чтобы обсессивно-компульсивное расстройство развилось, у человека должна быть для этого генетическая и физиологическая платформа. Если этой основы нет, то и само расстройство не появится. Обычно к нему склонны люди с внутренней тревожностью или невротическим складом личности», — пояснила Абравитова.

Она уточнила, что влияние на формирование расстройств оказывают семейные отношения. Так, например, тревога может проявляться у детей, которые выросли в условиях чрезмерного контроля и постоянного давления. К основным симптомам ОКР эксперт отнесла ритуализированные действия, например, когда человек дважды проверяет замок, моет руки, перекладывает предметы или повторяет одно и то же действие до ощущения «правильности».

Психолог Центра Хронических Болезней «Golden Care» (входит в ГК Медскан) Екатерина Кошелева до этого рассказала «Газете.Ru», что человеку, который особенно щепетильно следит за чистотой, проверяет все по несколько раз, не доверяет никому выполнение дел, часто говорят, что у него ОКР — обсессивно-компульсивное расстройство. В некоторых случаях это оказывается правдой: чрезмерная предусмотрительность и любовь к порядку указывают на психическое расстройство, отметила она.

Ранее психолог назвал главные симптомы ОКР.

