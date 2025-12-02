Психолог назвал главные симптомы ОКР

Обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР) может сопровождаться высоким уровнем тревоги, навязчивыми мыслями и ритуалами. Об этом RuNews24.ru рассказал психолог Сергей Лунюшин.

«Человек что-то делает, выполняет ритуалы: стучит по столу, проверяет выключатели сколько-то раз. Эти действия помогают временно почувствовать себя лучше. <...> На самом деле, ритуалов много, и зачастую они становятся частью повседневной жизни человека», — сказал эксперт.

К другим симптомам ОКР он отнес ухудшение настроения, ощущение безнадежности, проблемы с концентрацией внимания и избегающее поведение. Кроме того, некоторые пациенты испытывают возбуждение или апатию, добавил психолог.

Чтобы избавиться от этого состояния, стоит обратиться к психологу и выявить причины, заключил Лунюшин.

Психолог Центра Хронических Болезней «Golden Care» (входит в ГК Медскан) Екатерина Кошелева до этого рассказала «Газете.Ru», что человеку, который особенно щепетильно следит за чистотой, проверяет все по несколько раз, не доверяет никому выполнение дел, часто говорят, что у него ОКР — обсессивно-компульсивное расстройство. В некоторых случаях это оказывается правдой: чрезмерная предусмотрительность и любовь к порядку указывают на психическое расстройство, отметила она.

