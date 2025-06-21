Психолог рассказала, как обнаружить у себя обсессивно-компульсивное расстройство

Человеку, который особенно щепетильно следит за чистотой, проверяет все по несколько раз, не доверяет никому выполнение дел, часто говорят, что у него ОКР — обсессивно-компульсивное расстройство. В некоторых случаях это оказывается правдой: чрезмерная предусмотрительность и любовь к порядку указывают на психическое расстройство. Екатерина Кошелева, психолог Центра Хронических Болезней «Golden Care» (входит в ГК Медскан), рассказала «Газете.Ru», как распознать ОКР, и можно ли вылечить это заболевание.

ОКР – обсессивно-компульсивное расстройство – еще называют неврозом навязчивых состояний. У человека, столкнувшегося с этой болезнью, возникают навязчивые тревожащие мысли — обсессии, вынуждающие его совершать повторяющиеся действия — компульсии, чтобы снять тревожность.

«Обсессии и компульсии – главный признак ОКР. Они могут быть разными. Например, из-за боязни микробов человек может мыть руки каждые 10-15 минут, а из-за страха потерять важные документы — постоянно проверять папку с ними. Нередко при ОКР люди становятся одержимы порядком и симметрией, из-за чего постоянно убираются, раскладывают вещи в определенной последовательности, тратя на это огромное количество времени и сил. Среди других распространенных обсессий: крайняя увлеченность определенными числами и подсчетами в целом, страх нанести себе увечье, тревожащие мысли, связанные с сексом», — объяснила эксперт.

ОКР – не забавная особенность поведения, а состояние, мешающее распорядку дня и социальной жизни. Многие пациенты признаются, что из-за заболевания им становится сложно общаться с людьми, выходить из дома, они оказываются в социальной изоляции, которая усугубляет их самочувствие.

«Как правило, люди с ОКР осознают, что их обсессии ненормальны, но самостоятельно избавиться от навязчивых мыслей не могут. Для терапии необходимо обратиться к психиатру, который подберет необходимое лечение — обычно оно сочетает психотерапию и лекарства», — сказала она.

Специалист обычно использует когнитивно-поведенческий подход, а в ходе сессий применяется техника экспозиции, когда человеку предлагается взаимодействовать со стимулами, которые вызывают у него тревогу и страх, а затем отказываться от компульсий. Например, человеку, боящемуся микробов, могут предложить трогать подошву обуви, а потом не мыть руки, одержимому контролем разрешают проверить, выключен ли утюг, всего один раз вместо привычных для него десяти.

Прием таблеток – как правило антидепрессантов – необходим не всегда. Терапия подбирается индивидуально и зависит от выраженности симптомов, готовности пациента к сотрудничеству с врачом и работе над проблемой.

«Близким людям, которые живут с человеком, страдающим ОКР, нужно придерживаться определенной линии поведения. Они не должны критиковать и злиться, обвинять пациента в том, что у него возникло расстройство. Важно поддерживать его и отмечать даже небольшие успехи в борьбе с тревожными мыслями и повторяющимися действиями», — заявила психолог.

При этом не надо потакать его обсессиям, например, наводить порядок по просьбе или проверять, выключен ли утюг. Родственники в таких ситуациях должны мягко, но твердо напоминать, что появление навязчивых мыслей – синдром болезни, от которой он стремится избавиться.

«Добраться до стойкой ремиссии при обсессивно-компульсивном расстройстве возможно, однако рецидивы заболевания не исключены. Они могут возникнуть на фоне стресса, изменившихся условий жизни, перенесенных заболеваний – известно, например, что люди, вышедшие в ремиссию, столкнулись с обострением ОКР во время пандемии коронавирусной инфекции. В период обострения важно быть в контакте с лечащим врачом, использовать предложенные техники борьбы с обсессиями и компульсиями, не винить себя за ухудшение самочувствия – показано, что такие самообвинения способствуют рецидиву», — отметила она.

Появление признаков ОКР, мешающих нормальной жизни и снижающих ее качество – повод для обязательного обращения к специалисту. Игнорирование симптоматики может привести к ухудшению состояния, изоляции, повышению уровня тревожности, развитию тяжелой депрессии, появлению суицидальных мыслей. Сегодня взять болезнь под контроль и вернуть себе жизнь без обсессий и компульсий более, чем реально.

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