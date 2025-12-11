На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В бывшей республике СССР запретят покупать алкоголь и табак за наличные

В Узбекистане с 1 апреля запретят покупать алкоголь и табак за наличные
Shutterstock/FOTODOM

В Узбекистане в рамках борьбы с теневой экономикой с 1 апреля 2026 года будет запрещено покупать ряд продуктов и вещей за наличные деньги. Соответствующий указ президента Шавката Мирзиеева опубликован в Национальной базе данных законодательства республики.

Согласно документу, с 1 апреля следующего года в бывшей республике СССР нельзя будет купить за наличные алкоголь, табак, недвижимость, а также машины и товары дороже 25 млн сумов (около 160 тысяч рублей). Также под ограничения попадут оплата услуг государственных органов, оплата ЖКУ (электричество, газ и вода), бензин и другие категории товаров. За них можно будет расплатиться только с использованием безналичных платежей или QR-кодов.

До этого эпидемиолог, академик РАН и заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко предложил поднять возраст продажи алкоголя в РФ с 18 лет до 21 года. Он отметил, что в 14 лет гражданину РФ выдают паспорт, в 18 лет наступает совершеннолетие, а физиологически человек заканчивает свое развитие в 21 год, тогда он полностью становится взрослым человеком.

Эту инициативу поддержали в Госдуме. В частности, депутат Виталий Милонов призвал добиваться того, чтобы молодые люди не ассоциировали свое взросление с правом пить спиртное.

Ранее в российском регионе рухнули продажи алкоголя из-за «сухого закона».

