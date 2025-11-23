На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Двухлетняя девочка получила сильный ожог ягодиц в частном детсаду

В Сочи ребенок получил термический ожог в детском саду и попал в больницу
Depositphotos

Девочка получила термический ожог ягодиц в сочинском детсаду, пишет Kub Mash.

Инцидент произошел в детском саду «Двор» на улице Ленина в Адлере. По данным Telegram-канала, месяц пребывания там стоит 28 тыс. рублей. В тот день воспитатели вернули двухлетнюю Мирославу ее матери через пару часов. На ягодицах ребенка появился пузырь от ожога, а когда он лопнул, место обработали детской присыпкой.

Девочку, которая плакала от боли, доставили в отделение гнойной хирургии детской больницы Сочи. Там у юной пациентки диагностировали термический ожог второй степени. Мирослава провела в больнице восемь дней.

В детсаду не смогли назвать причину появления ожога, но отец девочки считает, что во всем виновата нянечка, которая подмывала ребенка и могла перепутать средства, так как плохо говорит по-русски. Руководство учреждения предложило семье в качестве компенсации скидку на посещение. Мать Миры обратилась с жалобой к прокурору.

Ранее сотрудница детсада разозлилась из-за плача трехмесячного ребенка и сломала ему руку.

