Россиянам рассказали, как проверить качество ювелирных изделий

При покупке ювелирного изделия особенно важно уделять внимание его официальным документам и маркировкам. Для украшений с драгоценными вставками в крупных сетях должен быть оформлен паспорт с подробными характеристиками как камня, так и металла. Об этом «Известиям» рассказала руководитель товарного направления в «585 Золотой» Татьяна Соларева.

Специалист объяснила, что на золотых украшениях обязательно должны быть два клейма: изготовителя и государственное пробирное. Отсутствие даже одного из них должно вызвать у покупателя сомнения, отметила она.

Оценить качество обработки можно с помощью визуального осмотра изделия под лупой с десятикратным увеличением. По словам эксперта, на камнях должны быть следы качественной огранки и естественные включения, а пузырьки воздуха преимущественно указывают на стекло. При проверке металла необходимо смотреть на равномерность цвета, аккуратность пайки и отсутствие микротрещин.

Помимо этого, следует анализировать вес и пропорции изделия: если массивный товар слишком легкий, то, скорее всего, он пустотелый, а значит требует особенно бережного обращения.

«Для домашней проверки можно использовать простые гаджеты. Магнит помогает исключить очевидные подделки, так как золото и серебро не магнитятся, но важно помнить, что отсутствие реакции не гарантирует подлинности. Замки цепочек и браслетов при этом магнититься должны из-за стальных пружинок внутри», — добавила специалист.

Также, по ее словам, отличить высокопробное золото от медных сплавов можно с помощью электронных тестеров металлов. А для проверки камней следует использовать алмазные тестеры. Однако эксперт предупредила, что эти устройства могут не дать точного результата для крупных и лабораторных бриллиантов.

Помимо этого, если кольцо из золота 585-й пробы легко гнется лишь от нажатия, это может указывать на нарушение технологии литья. Соларева подчеркнула, что чрезмерная пластичность золота говорит о проблемах с составом.

