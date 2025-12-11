На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, сколько москвичи потратили на ювелирку в 2025 году

Жители Москвы потратили более 56 млрд рублей на ювелирные изделия в 2025 году
Илья Наймушин/РИА Новости

За 9 месяцев текущего года москвичи потратили на ювелирные украшения 56,8 млрд рублей, что на 5% выше показателя аналогичного прошлогоднего периода. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на аналитический центр SOKOLOV. В целом по России, по данным экспертов, оборот ювелирки составил 347 млрд рублей.

Что касается среднего чека в столице, за последние 9 месяцев он увеличился на 20% и составил 16 042 рубля.

«В этом году ключевым фактором динамики рынка стало усиление цифровизации спроса и роли маркетплейсов. Доля онлайн-продаж в ювелирной рознице достигла 29% (28% годом ранее), при этом доля маркетплейсов выросла до 12,7% от всего рынка против 9,2% за аналогичный период прошлого года», — отметила руководитель центра Алина Колпакова.

До этого сообщалось, что в России растет интерес к страхованию ювелирных изделий, однако пока эта практика остается редкой.

Каждый четвертый россиянин (27%) хоть раз страховал свою ювелирку. При этом больше половины (54%) признаются, что никогда не оформляли страховку, но хотели бы сделать это в будущем. Лишь 2% опрошенных застраховали все свои украшения.

Ранее россиянам рассказали, какие украшения в тренде зимой 2025-2026 годов.

