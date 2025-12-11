Психолог объяснила, как поддерживать мотивацию изменить жизнь с Нового года

Людям, которые обещают себе изменить жизнь с Нового года и ставят цели, важно четко определить мотивацию, чтобы не забросить все через несколько месяцев. Об этом «Москве 24» заявила психолог Екатерина Алексеева.

По ее словам, мотивация бывает краткосрочной и долгосрочной. При этом в начале года обычно формируется первый вариант, который длится от двух дней до недели.

«Дальше мотивация начинает резко снижаться, потому что подкрепление она уже не получает. Поэтому краткосрочную нужно перевести в долгосрочную. В этом помогут источники вдохновения, с которыми стоит определиться заранее. Далее можно постоянно себе напоминать, а зачем вы хотите внедрить в жизнь ту или иную привычку, для чего она нужна», сказала Алексеева.

Чтобы поддержать мотивацию, можно вести дневник отслеживания прогресса и перечитывать его иногда. Если человек хочет отказаться от вредных привычек в новом году, важно выявить, что действительно хочется побороть, и решить, мешает ли эта привычка и какие потребности она закрывает, добавила психолог.

Нейропсихолог Елена Гроза до этого говорила, что календарные точки в виде начала месяца или праздника являются хорошим периодом для внедрения полезных привычек, поскольку эти даты становятся психологическим якорем для мозга, который считывает их как «новые циклы».

Ранее россиян предупредили о риске заработать серьезное расстройство перед Новым годом.