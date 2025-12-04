Конгрессмены опубликовали кадры с острова Эпштейна

Демократы из комитета по надзору Палаты представителей США опубликовали кадры с частного острова Little St. James в Карибском море, принадлежавшего финансисту Джеффри Эпштейну. Об этом пишет издание The New York Post (NYP).

На снимках показаны несколько спален и ванных комнат с острова финансиста. Также на снимках запечатлены помещения, напоминающие стоматологический кабинет, спальни и душевые, украшенные масками исторических личностей.

20 ноября президент США Дональд Трамп подписал закон, который предписывает министерству юстиции в течение 30 дней рассекретить полный комплект материалов федерального расследования в отношении Эпштейна.

Джеффри Эпштейн обвинялся в том, что в период с 2002 по 2005 год организовывал визиты в свой дом в Нью-Йорке на Манхэттене, а также на свой личный остров десятков несовершеннолетних девушек — при этом следствие установило, что самой младшей из приглашенных девушек было 14 лет. В августе 2019 года финансиста нашли в полубессознательном состоянии в тюремной камере, но спасти его не удалось.

Ранее в США опубликовали пропавшую минуту с видеозаписи у тюремной камеры Эпштейна.