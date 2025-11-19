На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиян предупредили об опасности соджу

Медик Зарецкая: главной опасностью соджу является маскировка настоящей крепости
me Darat/Shutterstock/FOTODOM

Мнение, что южнокорейский напиток соджу является более безопасным алкоголем, ошибочное. Главным фактором риска остается общее количество потребленного этанола, находящегося в составе. Об этом в разговоре с «Известиям» предупредила медицинский работник Валерия Зарецкая.

По словам специалиста, главной опасностью большинства сладких алкогольных напитков, в числе которых и соджу, является маскировка их настоящей крепости. Она объяснила, что приятный вкус и относительно низкое по сравнению со многими другими напитками содержание алкоголя могут создать обманчивое ощущение безопасности, которое в итоге приводит к неконтролируемому увеличению объема выпитого.

Медик добавила, что при употреблении соджу дополнительную нагрузку на организм также оказывает повышенное содержание в ней сахара. Это усиливает токсический эффект, а также негативно воздействует на печень и поджелудочную железу, отметила Зарецкая.

При этом мнение, что вред напитка снижается из-за его низкой крепости, — заблуждение. По словам эксперта, степень воздействия алкоголя на организм определяется количеством потребленного этанола и регулярностью употребления. Поэтому даже слабоалкогольные напитки при частом употреблении способствуют возникновению рискам, в числе которых зависимость от спиртного, поражение печени, нарушения в работе сердца и центральной нервной системы.

Кроме того, специалист предупредила об увеличении количества суррогатных напитков, выдаваемых под видом качественного соджу.

«Они могут производиться кустарно с использованием некачественного спирта и содержать различные примеси, включая сивушные масла, метанол и другие токсичные вещества. Употребление подобных суррогатов несет прямую угрозу не только здоровью, но и жизни, многократно увеличивая риск тяжелых отравлений и необратимых повреждений внутренних органов», — предупредила Зарецкая.

Ранее врач ответил, опасен ли для россиян тренд на экзотический алкоголь.

