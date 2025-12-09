На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России раскритиковали сокращение рабочего дня до шести часов

HR-эксперт Чихачев: сокращение рабочего дня до шести часов снизит доходы россиян
DC Studio/Shutterstock/FOTODOM

Сокращение рабочего дня россиян до шести часов в день вряд ли можно назвать удачной идеей при текущем состоянии экономики. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал управляющий партнер HR-агентства А2 Алексей Чихачев. По его словам, это в конечном счете приведет к снижению доходов россиян.

В ноябре 2025 года в комитете Госдумы по охране здоровья подготовили законопроект, по которому одному из родителей в многодетной семье предлагают установить сокращенный рабочий день — шесть вместо восьми часов. Документ планирует рассмотреть Российская трехсторонняя комиссия.

По словам Чихачева, инициатива по сокращению рабочего дня до шести часов соответствует общерыночному тренду последних нескольких лет в России и за рубежом.

«Например, в Испании эта инициатива была направлена на улучшение качества жизни, чтобы люди работали меньше и были гораздо более продуктивными. Аналогичные эксперименты были в разные годы в Германии, Бельгии, Франции, Исландии, Великобритании, Скандинавии. И везде эта инициатива сопровождалась бесконечными дебатами о том, как работники смогут найти work-life-баланс в условиях ужесточения требований компаний в связи с ростом конкуренции, необходимостью освоения новых навыков, нестабильности в экономике. Поэтому реформу рынка труда при текущем состоянии экономики вряд ли можно считать удачной идеей», — отметил Чихачев.

Он пояснил, что в начале 2025 года сразу несколько крупных российских компаний заявили о сокращении рабочего графика сотрудников в связи с падением спроса на их продукцию, высокой стоимостью кредитов. Чихачев уверен, что сокращение рабочего дня россиян до шести часов приведет к снижению доходов домохозяйств, а значит, доступности качественной медицины, образования, в том числе дошкольного. Также сокращение рабочего дня неизбежно приведет к необходимости роста расходов бюджета на социальные нужды, предупредил эксперт. Российские инициативы по сокращению рабочего времени уже не раз увязывались с улучшением демографии, но не имели большого успеха из-за продуманного механизма компенсаций и перераспределения рабочей нагрузки, посетовал Чихачев.

По словам Чихачева, при сокращении рабочего дня возникает необходимость инвестиций в новые технологии, ускоренную цифровизацию производств, что довольно сложно реализовать в условиях практически заградительной стоимости банковских кредитов. По словам эксперта, не секрет, что в России один из самых высоких показателей по количеству рабочих часов на душу населения, но вместе с тем производительность россиян почти в два раза ниже среднеевропейской и в 2,5 раза меньше, чем в США. В зоне риска в первую очередь окажется малый и средний бизнес, который и без того работает на грани рентабельности, предупредил Чихачев. Малый бизнес просто не сможет перейти к жесткому корпоративному планированию, выделить дополнительные инвестиции в технологизацию производства, пояснил эксперт.

В 2015 году эксперты «Российской газеты» высказали идею сократить стандартный рабочий день в России с восьми до шести часов при сохранении уровня оплаты труда, полагая, что это позволит повысить производительность. В качестве аргумента они ссылались на опыт шведского города Гетеборг, где после уменьшения продолжительности смен сотрудники стали больше отдыхать и за шесть часов успевали сделать больше, чем раньше за восемь.

Ранее стало известно, почему россияне соглашаются на неполную занятость.

