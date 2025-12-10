Суд вынес приговор пытавшимся похитить в России ребенка сотрудникам ГУР Минобороны Украины

Калининградский областной суд приговорил к 15 и 16 годам колонии двух агентов главного управления разведки министерства обороны Украины, которые организовали попытку похищения ребенка в России с помощью представителей регионального криминалитета. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ России, передает RT.

Отмечается, что украинская разведка действовала с территории Литвы для прикрытия шпионажа. Помимо похищения ребенка, они также собирали информацию об охране российско-литовской границы с целью организации диверсионной атаки в России.

Сотрудники ГУР Минобороны Украины признаны виновными в шпионаже, похищении и незаконном пересечении российской государственной границы.

В июне помощник президента России Владимир Мединский заявил, что нет ни одного ребенка, похищенного РФ, есть только спасенные российскими солдатами. По его словам, РФ возвращает Украине детей, если находятся их родители или законные представители. Он отметил, что Россия работает над тем, чтобы все семьи и с той, и с другой стороны воссоединились.

Ранее в МИД России заявили, что список пропавших украинских детей состоит из взрослых.