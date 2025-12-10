На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Подросток выстрелил в живот мальчику на школьной перемене в Ленобласти

В Ленобласти подросток выстрелил в живот мальчику на школьной перемене
true
true
true
close
Shutterstock

В Ленинградской области 17-летний подросток выстрелил в 14-летнего мальчика в школе. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел 9 декабря в поселке Рябово Тосненского района. Предварительно, девятиклассник на перемене в школьном коридоре выстрелил из пневматического пистолета в живот восьмикласснику.

Пострадавшего мальчика госпитализировали с ушибом передней брюшной стенки, его состояние оценивается как удовлетворительное. Выяснилось, что стрелок купил пистолет у своего 16-летнего знакомого за 1,7 тысячи рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ — хулиганство. Стрелок задержан. Материалы о случившемся направят в Комиссию по делам несовершеннолетних для решения вопроса о постановке подростка на профилактический учет.

Ранее россиянин поссорился со знакомым и выстрелил ему в пах из охотничьего обреза.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Как войти на «Госуслуги», чтобы не пришлось скачивать Max
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами