Подросток выстрелил в живот мальчику на школьной перемене в Ленобласти

В Ленобласти подросток выстрелил в живот мальчику на школьной перемене

В Ленинградской области 17-летний подросток выстрелил в 14-летнего мальчика в школе. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел 9 декабря в поселке Рябово Тосненского района. Предварительно, девятиклассник на перемене в школьном коридоре выстрелил из пневматического пистолета в живот восьмикласснику.

Пострадавшего мальчика госпитализировали с ушибом передней брюшной стенки, его состояние оценивается как удовлетворительное. Выяснилось, что стрелок купил пистолет у своего 16-летнего знакомого за 1,7 тысячи рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ — хулиганство. Стрелок задержан. Материалы о случившемся направят в Комиссию по делам несовершеннолетних для решения вопроса о постановке подростка на профилактический учет.

