Россиянин поссорился со знакомым и выстрелил ему в пах из охотничьего обреза

В Старополье мужчина выстрелил знакомому в пах из охотничьего обреза
Виталий Аньков/РИА Новости

В Ставрополье ссора знакомых во время застолья обернулась стрельбой. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел в станице Бекешевской во время застолья, где компания распивала спиртное. Между двумя знакомыми возникла ссора, в ходе которой один из них достал обрез охотничьего ружья и дважды выстрелил в оппонента, ранив его в область паха.

Пострадавший обратился за помощью к незнакомке, которая сообщила о случившемся в полицию. Вред, причиненный здоровью раненого, оценили как средне тяжелый.

Правоохранители по горячим следам установили личность стрелка — подозреваемый признал вину. У мужчины изъяли оружие. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести. Стрелку также грозит уголовное дело по статье о незаконном обороте оружия и боеприпасов.

Ранее в Челябинске подростки выстрелили в лицо мужчине из ракетницы.

