Россиян предупредили о вреде прогулок с мокрыми волосами

Врач Хухрев: во время прогулки с мокрой головой можно застудить лицевой нерв

Прогулка с мокрой головой без шапки в холодное время года может снизить иммунитет, а также стать причиной гайморита, фронтита, воспаления придаточных пазух и других негативных последствий. Об этом радио Sputnik рассказал кандидат медицинских наук, врач-терапевт Алексей Хухрев.

Специалист предупредил, что человек, оказавшийся на улице с мокрой головой, также рискует застудить затылочный или лицевой нерв. По его словам, такой болевой синдром требует длительного лечения и может привести к параличу половины лица.

«Мозг у нас глубоко упакован, ничего с ним не случится. Но, например, не долеченные зубы могут на сквозняке во влажности обостряться, могут пойти осложнения», — рассказал терапевт.

Он отметил, что перед выходом на улицу важно до конца высушить волосы. В противном случае есть риск столкнуться с последствиями, избавиться от которых получится только с помощью врача.

Врач-терапевт группы компаний BestDoctor Вероники Лисицкая до этого говорила, что утверждение о том, что прогулки без шапки в холодное время года вызывают менингит, является мифом. Однако она предупредила, что переохлаждение ослабляет иммунитет, из-за чего повышается риск развития острых воспалительных процессов в организме.

