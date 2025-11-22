Названа причина, почему перед зимой усиливается перхоть

Конец осени не лучшим образом влияет на здоровье кожи волосистой части головы и приводит к усилению перхоти, рассказала «Газете.Ru» доцент кафедры кожных и венерических болезней с курсом косметологии Университета РОСБИОТЕХ Инна Ильина.

По ее словам, дни становятся короче, меньше хочется пить, больше хочется побаловать себя чем-то сладким и жирным. Холод, дождь, ветер, переход с улицы в общественный транспорт заставляют то снимать, то надевать головной убор, будь то шапка или капюшон.

«Кожа стремится сохранить в постоянном балансе и свою увлажненность, и свою сальность. Нарушение этих показателей приводит к раздражению, усиленному шелушению, усиливается себорея, появляется перхоть. Меньше солнца — меньше витамина D, начинается сезон простуд, иммунитет кожи снижается, увеличивается активность дрожжеподобных грибов Malassezia. При изменении состава кожного сала и уменьшении иммунного контроля их активность может приводить к воспалению кожи волосистой части головы. Покраснение, зуд, желтоватые чешуйки на плечах — это симптомы себорейного дерматита. Но точнее диагноз поставит врач-дерматовенеролог или трихолог», — объяснила она.

В случае подтверждения себорейного дерматита вероятной рекомендацией, кроме прочего, будет назначение лечебных шампуней, а также шампуней для ежедневного ухода, содержащих цинк пиритион, сульфид селена или деготь.

«Кондиционеры для волос, средства для укладки, даже окрашивание на время лечения придется отложить», — предупредила она.

Ранее россиян предупредили об опасности ежедневной сушки волос феном.