Адвокат объяснил, как защититься от мошенников при покупке квартиры

Адвокат Князев: проверка личности продавца квартиры защитит от аферистов
Sutthiphong Chandaeng/Shutterstock/FOTODOM

При покупке квартиры на вторичном рынке важно тщательно проверить личность продавца и оформлять сделку максимально официально, чтобы не нарваться на мошенников. Об этом Pravda.Ru рассказал адвокат, председатель московской коллегии адвокатов, директор компании »Князев и партнеры» Андрей Князев.

«Нужно все оформлять у нотариуса, требовать справки о психиатрическом состоянии человека, документы из психоневрологического и наркологического диспансеров. Следует привлекать свидетелей, внимательно следить за поведением продавца и, по возможности, фиксировать процесс сделки», — отметил эксперт.

По его словам, в случае наличия недобросовестных участников сделки решение суда по данному делу может быть непредсказуемо даже в том случае, если покупатель действовал добросовестно. Князев добавил, что вернуть квартиру по судебному решению легко, однако, деньги за нее продавец уже мог потратить. Кроме того, он может подать на банкротство или обладать единственным жильем, добавил эксперт.

Основатель Российской гильдии риелторов Константин Апрелев до этого говорил, что при покупке квартиры важно не только провести юридическую проверку документов, но и оценить, реальны ли намерения у продавца, вплоть до запроса справок из психоневрологического диспансера. Лучше всего, если сделку будет сопровождать юрист, специализирующийся на анализе истории перехода прав собственности, отметил эксперт.

Ранее были названы последствия неподписания допсоглашения о переносе сроков передачи квартиры.

