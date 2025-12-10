На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врач рассказала об эффекте от контрастного душа

Врач Чернышова: контрастный душ поможет укрепить сосуды
Pixel-Shot/Shutterstock/FOTODOM

Контрастный душ поможет укрепить сосуды, повысить устойчивость организма к перепадам температуры, а также улучшить состояние кожи. Об этом Pravda.Ru рассказала терапевт, врач-валеолог и нутрициолог Надежда Чернышова.

По ее словам, процедура также способствует активизации обмена веществ и способствует уменьшению отечности за счет улучшения циркуляции жидкости в тканях. При этом врач подчеркнула, что такой душ можно принимать только при хорошем самочувствии.

«Если организм ослаблен или человек недавно переболел, контрастный душ может стать лишней нагрузкой и ослабить иммунитет. Эти процедуры подходят только в период полного здоровья и способны стать эффективным оздоравливающим средством. Кроме того, контрастный душ помогает снять начинающуюся головную боль и улучшает общее самочувствие», — подчеркнула Чернышова.

Доцент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета Дмитрий Карпенко до этого рассказал «Газете.Ru», что многие «народные» методы не столько «укрепляют иммунитет», сколько тренируют адаптационные системы организма. Среди работающих способов можно выделить контрастный душ, дыхательную гимнастику и ароматерапию.

Ранее врач назвала действенный способ взбодриться после праздников.

