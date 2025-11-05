На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врач назвала действенный способ взбодриться после праздников

Врач Демьяновская: контрастный душ поможет взбодриться после праздников
Antonio Guillem/Shutterstock/FOTODOM

Контрастный душ поможет взбодриться после праздников. Чередование холодной и теплой воды тренирует сосуды и наполняет организм энергией. Об этом в беседе с РИАМО сообщила врач-невролог, кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

Кроме того, по ее словам, важно разнообразить свой рацион.

«После праздничных излишеств организму часто не хватает группы B, магния и витамина C, особенно если было много алкоголя и сладкого. Однако принимать витамины лучше не «наугад», а после консультации с врачом и анализа крови. Основу восстановления все равно составляют питание, сон, вода и движение», — подчеркнула специалист.

Карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Святослав Семеренко до этого дал советы по возвращению в рабочий ритм после праздников.

Он порекомендовал отнестись к первому дню как к адаптационному. По его словам, не следует сразу пытаться решить все накопившиеся вопросы и проблемы как можно скорее — лучше для начала пообщаться с коллегами и составить список приоритетных задач.

Ране врач объяснила, как с помощью питания быстро вернуться в рабочий режим.

