Неизвестный открыл огонь в университете в Кентукки

В результате стрельбы в Университете штата Кентукки ранены несколько человек
Normal Op/commons.wikimedia.org (CC BY-SA 4.0)

Неизвестный мужчина открыл стрельбу в Университете штата Кентукки (KYSU), расположенном в административном центре штата городе Франкфорте. Об этом на своей странице в социальной сети X сообщил губернатор Энди Бешир.

В настоящее время известно о нескольких раненых. Полицейские задержали стрелявшего.

Бешир призвал молиться за всех пострадавших при нападении.

29 ноября сообщалось, что в торговом центре в Калифорнии произошла стрельба, в результате которой пострадали два человека.

26 ноября в Вашингтоне произошла стрельба в нескольких кварталах от Белого дома, в результате которой были ранены двое национальных гвардейцев. Подозреваемый был ранен, его задержали. После инцидента президент США Дональд Трамп выступил с обращением, в котором заявил, что подозреваемый приехал из Афганистана. Глава государства добавил, что задержанного ждет суровое наказание.

Ранее в Госдуме прокомментировали теракт у Белого дома.

