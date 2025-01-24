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МИД России утверждает, что на Украине расцвела черная трансплантология

Захарова заявила, что Запад продвигает черную трансплантологию на Украине
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Pavlo Palamarchuk/Reuters

Запад продвигает черную трансплантологию на Украине, используя органы ликвидированных на фронте украинских военнослужащих — свидетельства об этом обнаружены на телах в местах боев. Об этом газете «Известия» заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Дело в том, что это не только факты, которые свидетельствуют о том, что на Украине, в частности на местах и в местах проведения боев и нахождения военнослужащих ВСУ и их вооруженных батальонов, нацбатальонов, находили тела и останки людей с явными признаками того, что были вырезаны органы», — сообщила Захарова.

Она утверждает, что американские лаборатории по незаконному изъятию органов были организованы под эгидой министерства здравоохранения Украины. Захарова подчеркнула, что Украина стала новым полигоном для черных трансплантологов после исчерпания этого «ресурса» на Балканах.

В июле 2024 года посол МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник сообщил о том, что следственные органы России расследуют факты черной трансплантологии, которые фиксируют на востоке Украины.

Ранее на Украине раскрыли схему продажи новорожденных детей иностранцам.

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