Девочка забеременела от 70-летнего соседа, угрожавшего расправой над ее отцом

В Индии девочка неожиданно для семьи родила от 70-летнего насильника
Inna Vlasova/Shutterstock/FOTODOM

Девочка из Индии подверглась насилию со стороны пожилого соседа и забеременела от него. Об этом сообщает The Times of India.

О произошедшем стало известно после того, как 14-летняя школьница пожаловалась на боли в животе. Во время визита в больницу выяснилось, что она беременна, ребенок доношен.

Только после этого пострадавшая рассказала, что родит от одного из жителей их деревни, 70-летнего мужчины. По словам школьницы, местный житель несколько раз насиловал ее, угрожая, что причинит вред ее отцу.

Родители обратились в полицию. После этого преступника задержали, в его отношении возбудили уголовное дело. Сейчас пожилой мужчина находится под стражей. Сотрудники правоохранительных органов собрали все необходимые улики по делу. Признался ли сам насильник в преступлении, не уточняется.

До этого в США отчим насиловал падчерицу. Сначала родители говорили, что не знали о беременности, но позже выяснилось, что мать систематически запрещала дочери ходить на осмотры и заставляла рожать дома, без помощи специалистов. Против пары выдвинули обвинения.

Ранее дочь родила от родного отца троих детей, которых он тоже начал растлевать.

