Суд в Испании прекратил расследование гибели российского пилота-перебежчика Кузьминова

В Испании не нашли подозреваемых в убийстве летчика Кузьминова и прекратили дело

Суд в испанской провинции Аликанте временно прекратил расследование убийства российского пилота Максима Кузьминова, перелетевшего в 2023 году на Украину. Об этом говорится в пресс-релизе судебной власти страны.

В решении суда города Вильяхойоса, где был убит Кузьминов, указано, что следствие не установило ни исполнителей, ни заказчиков преступления. Производство по делу приостановлено, но может быть возобновлено при появлении новых доказательств.

«Судья постановила временно прекратить производство по делу об убийстве пилота, дезертировавшего из российской армии, из-за отсутствия установленных подозреваемых… Погибший, 33-летний мужчина, скончался 13 февраля 2024 года после нескольких огнестрельных ранений», — говорится в сообщении суда.

В августе 2023 года Кузьминов перегнал российский вертолет Ми-8 с аэродрома в Курске на базу ВСУ в Харьковской области. Вместе с ним на борту находились два члена экипажа, которых, по словам главы ГУР минобороны Украины, застрелили при попытке убежать. После случившегося летчик провел пресс-конференцию, на которой заявил, что операцию готовили в течение полугода. Затем он пропал из публичного поля.

В феврале 2024 года бывший пилот был убит на парковке перед его домом в Вильяхойосе в Испании. После убийства неизвестные скрылись с места на машине Кузьминова и переехали его тело, а затем сожгли автомобиль в 20 км от города.

