В Симферополе нашли тело мужчины, подозреваемого в убийстве 12-летнего племянника

В Симферополе нашли тело мужчины, которого подозревают в убийстве своего 12-летнего племянника. Об этом сообщает Следственный комитет Крыма и Севастополя в официальном Telegram-канале.

Уточняется, что тело нашли в четверг, 4 декабря в поле вблизи села Залесье Симферопольского района.

«Проводится комплекс мероприятий по установлению обстоятельств смерти фигуранта. Назначены все необходимые экспертизы, в том числе судебно-медицинская с целью определения точного времени и причины смерти», — говорится в сообщении.

В ведомстве также рассказали о состоянии других пострадавших: 37-летней мамы мальчика и его шестилетнего брата. Состояние ребенка стабилизировалось, с ним работают следователи. Мама мальчика находятся в реанимации, ей продолжают оказывать всю необходимую помощь.

О трагедии стало известно накануне. По словам СК, женщине и ребенку удалось спастись благодаря тому, что она оказала активное сопротивление нападавшему.

