В Симферополе нашли тело мужчины, подозреваемого в убийстве 12-летнего племянника

СК: найдено тело жителя Симферополя, подозреваемого в убийстве своего племянника
true
true
true

В Симферополе нашли тело мужчины, которого подозревают в убийстве своего 12-летнего племянника. Об этом сообщает Следственный комитет Крыма и Севастополя в официальном Telegram-канале.

Уточняется, что тело нашли в четверг, 4 декабря в поле вблизи села Залесье Симферопольского района.

«Проводится комплекс мероприятий по установлению обстоятельств смерти фигуранта. Назначены все необходимые экспертизы, в том числе судебно-медицинская с целью определения точного времени и причины смерти», — говорится в сообщении.

В ведомстве также рассказали о состоянии других пострадавших: 37-летней мамы мальчика и его шестилетнего брата. Состояние ребенка стабилизировалось, с ним работают следователи. Мама мальчика находятся в реанимации, ей продолжают оказывать всю необходимую помощь.

О трагедии стало известно накануне. По словам СК, женщине и ребенку удалось спастись благодаря тому, что она оказала активное сопротивление нападавшему.

В конце ноября этого года в Пензенской области 50-летняя женщина напала на 36-летнюю подругу с ножом из-за разногласий. Инцидент произошел в Спасском районе области. По словам потерпевшей, во время застолья с распитием спиртного между ней и ее приятельницей случился конфликт.

Ранее россиянка расправилась с новорожденным внуком и спрятала его тело в подвале дома.

