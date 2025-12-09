Бастрыкин завел дело на судью из российского региона

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин завел уголовное дело против судьи районного суда Новгородской области Дениса Николаева, который подозревается в получении взятки в крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

«Председателем Следственного комитета Российской Федерации Александром Ивановичем Бастрыкиным с согласия Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере) в отношении судьи Новгородского районного суда Новгородской области Дениса Николаева», — сказали в ведомстве.

Там отметили, что полномочия судьи были досрочно прекращены.

По версии следствия, с 12 по 27 апреля в Великом Новгороде Николаев получил взятку в размере 500 тысяч рублей. Судье передали денежные средства через знакомого и адвоката обвиняемого по находящемуся у него на рассмотрении уголовному делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Незаконное денежное вознаграждение полагалось за то, чтобы взяткодателю было назначено наказание, не связанное с реальным лишением свободы.

До этого Бастрыкин запросил у Высшей квалификационной коллегии судей РФ согласие на то, чтобы в отношении пяти бывших судей из Ростова-на-Дону возбудили уголовные дела.

Ранее сообщалось, что судья из Тульской области брал миллионы за мнимые взятки и пытался обмануть маркетплейс.