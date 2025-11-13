На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Тульский судья брал миллионы за мнимые взятки и пытался обмануть маркетплейс

СК: в Туле судью Арбитражного суда приговорили к 7 годам за серию мошенничеств
true
true
true
close
СУ СК РФ по Тульской области

Судью Арбитражного суда Тульской области признали виновным в серии мошеннических действий. Об этом в своем Telegram-канале сообщает СУ СКР по Тульской области.

По информации следствия, в 2021 году фигурант, владея информацией о рассмотрении кассационной жалобы по коммерческому спору, получил от заинтересованного лица 4,5 млн рублей. Эти деньги якобы должны были стать взяткой судье Арбитражного суда Центрального округа для отмены судебного решения. При этом, как уточнили в СК, осужденный не имел реальной возможности повлиять на ход дела.

В другом эпизоде судья предложил свои услуги в качестве посредника для передачи взятки в 1,5 млн рублей в судебном споре о нежилом помещении. Представитель истца обратился в УФСБ, и передача денег осуществлялась уже под контролем оперативников.

Кроме того, в декабре 2022 года фигурант пытался вернуть товары в маркетплейсе на сумму 146 тысяч рублей, заменив новые изделия старыми. Сотрудница пункта выдачи отказалась оформлять возврат и обратилась в полицию.

Собранные доказательства суд признал достаточными и приговорил судью к 7 годам колонии общего режима, а также штрафу в 700 тыс.рублей.

Ранее суд продлил арест компаньону обвиняемого в мошенничестве экс-судьи Момотова.

